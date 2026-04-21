Porodica iz južne Kalifornije doživela je težak šok nakon što je planinski lav upao u njihovo dvorište i usmrtio njihova dva psa.

Incident se dogodio u mestu Jukajpa, u blizini San Bernardina, u subotu oko osam časova ujutru, a sve je zabeleženo sigurnosnim kamerama.

Na snimku se vidi kako predator najpre napada jednog psa, a zatim se vraća i po drugog, ostavljajući iza sebe prizor koji je vlasnike potpuno slomio.

Stradali su Summer, anatolijski ovčar težak oko 65 kilograma, i Winter, haski težak oko 90 kilograma.

Njihova vlasnica Lori Šulc rekla je da je porodica potpuno uništena nakon ovog događaja.

– Ovo je strašan dan za našu porodicu. Imamo snimak na kojem se vidi kako se životinja vraća i odnosi psa. Ovo nije bio isprovociran napad — psi su bili meta – rekla je ona.

Porodica je odlučila da ukloni sve stvari koje su pripadale njihovim ljubimcima jer, kako kažu, ne mogu da podnesu uspomene.

Dodali su da žele da ih pamte samo po lepim trenucima.

– Winter je bio potpuno beo, a Summer je imala zlatni sjaj, kao pahuljica – rekao je član porodice Rodžer Šulc.

U trenutku napada vlasnici nisu bili kod kuće, već na putu u severnoj Kaliforniji.

Sve su videli preko kamera, dok je komšija naknadno potvrdio šta se dogodilo, zbog čega su odmah prekinuli putovanje i vratili se.

Prema snimku, planinski lav je prvo napao jednog psa, a zatim se oko pola sata kasnije vratio i odvukao drugog.

Psi su imali uređaje za praćenje, a kasnije je utvrđeno da su odneti u pećinu u blizini naselja.

Porodica sada upozorava komšije, posebno one sa decom, da budu dodatno oprezni.

– Svi ste verovatno videli upozorenja da kućne ljubimce držite unutra, ali molimo vas da obavestite i druge, posebno one koji šetaju ovim krajem – poručio je Šulc.

Nadležne službe iz Kalifornijskog odeljenja za ribu i divlje životinje potvrdile su da su u kontaktu sa porodicom i da će stručnjaci proceniti situaciju i preduzeti odgovarajuće mere.

Kako navode, napadi planinskih lavova na domaće životinje, čak i na veće pse, nisu retkost.

Građanima se savetuje da preduzmu mere zaštite, uključujući nadzor nad ljubimcima, posebno noću, kao i obezbeđivanje sigurnog prostora za životinje koje borave napolju.