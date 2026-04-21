Brankica Janićijević, majka učesnice Elite, Sofije Janićijević, ulaže velike napore da odbrani svoju ćerku usred skandala koji je izbio zbog njene navodne afere sa sedamdesetogodišnjim Makedoncem Danetom, ali se njihove izjave ponovo ne poklapaju.

Javnost je ostala zatečena kada su na društvenim mrežama objavljene njihove brojne zajedničke fotografije, za kog se navodi da joj je kupovao garderobu i dragocenosti, finansirao njene hirove i svakodnevno slao hiljade evra.

Sofija je najpre demantovala da se sa njim viđala u više gradova u Srbiji i Makedoniji, a zatim priznala da je "zaboravila" i da "nije mogla da se seti", te potvrdila da imaju, kako je rekla, desetak zajedničkih fotografija.

Dok ona pokušava da objasni ukućanima da nije verena za Daneta, zbog kog ju je sinoć ostavio Borislav Terzić Terza, njena majka nastoji da celu aferu predstavi kao “napakovanu” i izmišljenu.

Ipak, njih dve govore različite verzije događaja. Brankica tvrdi da su zajedničke fotografije plod veštačke inteligencije, dok je njena ćerka potvrdila da se sa Danetom fotografisala najmanje deset puta, navodeći da je reč o fanu od kog je primala novac i brojne poklone.

Na Fejsbuk profilu učesnice objavljena je poruka:

- Posmatramo, čekamo izlazak tvoj... Neka laju kuje, za drugo i ne znaju - piše u objavi na Sofijinom profilu na Fejsbuku, gde je objavila navodno obraćanje fanova koji kažu:

-Dokle će se u Eliti dozvoljavati da novinari rešetaju devojku na osnovu bolesnih AI montaža?! - navedeno je potom.

Povukla se potpuno nakon skandala

Brankica se zbog ćerkinih afera u potpunosti povukla iz javnosti i ne oglašava se za medije.

Novinari su pokušali da je kontaktiraju više puta, ali nije odgovarala na pozive ni poruke. Ipak, prema prepiskama koje su se pojavile na društvenim mrežama, pronašla je način da plasira svoju verziju događaja, pa je, navodno u ime fanova, napisala saopštenje i poslala ga na objavljivanje uz detaljne instrukcije, prenosi Pink.