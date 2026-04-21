Naoružani napadač koji je u masovnoj pucnjavi u Kijevu u subotu ubio sedam osoba prethodno se posvađao sa svojim komšijom, izvestio je javni servis Suspilne, pozivajući se na izjavu ministra unutrašnjih poslova Ihora Klimenka u utorak, prenosi Rojters.

Muškarac je dugo bio u sukobu sa komšijom, a na dan napada njih dvojica su se ponovo posvađala, navodi Suspilne, pozivajući se na Klimenka. Nakon što je pucao na više ljudi, napadač se zabarikadirao u supermarketu sa taocima, gde ga je policija ubila.

Klimenko je u utorak izneo detalje o napadačevim postupcima: prvo je ispalio hice iz nesmrtonosnog pištolja blizu ulaza u svoju zgradu, zatim se vratio u stan, uzeo pušku, zapalio stan i izašao na ulicu.

Napadač je snimao događaje na diktafon, verovatno kako bi imao zapis o sukobu za moguću odbranu, navodi Suspilne, pozivajući se na ministra.

„To znači da možda nije imao nameru da puca“, citiran je Klimenko. „Snimio je ovu svađu kako kasnije, na primer, na sudu ili pred policijom, ne bi bio optužen da je nekome nešto rekao.“

Ovakve pucnjave su izuzetno retke u Ukrajini. Incident je pokrenuo raspravu o pravu građana na posedovanje oružja radi samoodbrane, kao i ogorčenje zbog postupaka dvojice patrolnih policajaca koji su snimljeni kako beže nakon što su čuli pucnje, ostavljajući civile nezaštićenima.

Na putu u blizini mesta događaja pojavio se crtež obrisa tela uz reči: „Ko koga štiti?“

Ukrajinski medij Ukrainska Pravda navodi da je Klimenko rekao da je kompletan komandni lanac kijevske patrolne policije smenjen sa svojih funkcija.

Podsetimo, generalni tužilac Ruslan Kravčenko ranije je saopštio putem Telegrama da je napadač rođen u Moskvi i da je posedovao ukrajinsko državljanstvo.