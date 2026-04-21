Dolazeći na sastanak ministara spoljnih poslova EU u Luksemburgu, brojni ministri su pozvali na suspenziju ili delimičnu suspenziju sporazuma zbog zabrinutosti oko Zapadne obale, humanitarne situacije u Gazi i novog zakona o smrtnoj kazni.

"Danas je kredibilitet Evrope u pitanju", rekao je španski minsitar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares novinarima pozivajući na diskusiju o suspenziji sporazuma o pridruživanju koji je stupio na snagu 2000. godine.

Zvaničnici posebnu pažnju daju stavovima Berlina i Rima, ali je danas Nemačka naznačila da se drži svog postojećeg stava, naglašavajući potrebu za dijalogom, a ne akcijom protiv Izraela.

"Izrazili smo kritike u vezi sa uvođenjem smrtne kazne. Unapred smo upozorili da se ovaj korak ne preduzima. Takođe imamo veoma jasan stav o nasilju doseljenika", rekao je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful i dodao da Berlin ostaje posvećen stvaranju uslova za dvodržavno rešenje Palestincima, "ali se to mora učiniti kroz kritičan i konstruktivan dijalog".

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je uoči sastanka da "nema znakova većine koja bi bila za da se bilo šta uradi sa sporazumom o pridruživanju", dok su se pojedini ministri, uključujući ministre iz Belgije i Irske, zalagali za promenu politike EU.

Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo rekao je da njegova zemlja poziva na makar delimičnu suspenzuju, ali je dodao da je Belgija "svesna da je puna suspenzija verovatno van domašaja s obzirom na stavove raznih evropskih zemalja".

Švedska i Francuska su u međuvremenu podelile dokument pre sastanka u utorak u kojem pozivaju EU da preduzme snažnije mere kako bi ograničila komercijalno angažovanje sa ilegalnim naseljima.

Ministri su naznačili da rade na tome da pronađu načine da izvrše pritisak na Izrael, čak i u odsustvu dovoljnog broja glasova za preduzimanje akcije u vezi sa sporazumom o pridružavanju.

"Važno je povećati pritisak na Izrael. Cilj nije da se suspenduje trgovinski deo, već promena ponašanja u Izraelu i na tome radimo" rekao je ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen.

Evropska unija je najveći trgovinski partner Izraela, sa robnom razmenom u vrednosti od 42,6 milijardi evra u 2024. godini, prema podacima EU.

Evropska komisija je u septembru predložila suspenziju nekih odredbi sporazuma o pridruživanju vezanih za trgovinu, aranžmana koji utiče na oko 5,8 milijardi evra izraelskog izvoza, dok je istovremeno Izrael izjavio da su predlozi "moralno i politički iskrivljeni".

Suspendovanje trgovinskog sporazuma zahtevalo bi kvalifikovanu većinu glasova vlada EU, podršku 15 od 27 članica EU koji predstavljaju 65 odsto stanovništva EU i zahteva jednoglasnu odluku svih zemalja članica.

Do sada, predlog Evropske komisije nije dobio dovoljnu podršku da bi ispunio ovaj uslov.

Diplomate, međutim, ne očekuju odluku na sastanku jer zemlje zadržavaju različite stavove na koji način mogu da promene politiku bloka prema Izraelu, prenosi Rojters.

EU takođe ima predloge na stolu za uvođenje sankcija nasilnim doseljenicima i izrealskim ministrima za koje se smatraju da su ekstremisti.

Ovi predlozi zahtevaju jednoglasnu podršku zemalja članica, a diplomate se nadaju da će mere biti usmerene na nasilne doseljenike biti usvojena u trenutku kada nova vlada Mađarske stupi na dužnost u maju.

Izraelska naselja na Zapadnoj obali UN i veći deo međunarodne zajednice smatraju ilegalnim, a Palestinci se nadaju da će Zapadna obala biti deo buduće države.