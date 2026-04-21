Rusija ulazi u izuzetno osetljiv politički period, a poruke koje stižu iz Moskve ukazuju da vlast očekuje ozbiljne izazove u mesecima koji dolaze.

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će zemlja uspeti da ostvari ciljeve svoje specijalne vojne operacije isključivo zahvaljujući jedinstvu, naglašavajući da će svaki pokušaj destabilizacije biti odlučno zaustavljen.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se Rusija priprema za izbore za Državnu dumu, koji su zakazani za 20. septembar 2026. godine.

Putin je ocenio da će izborni proces biti održan u složenim političkim i bezbednosnim okolnostima, uz upozorenje da će protivnici Moskve pokušati da iskoriste svaku priliku kako bi uneli nemir u zemlju.

– Svi pokušaji oponenata da destabilizuju situaciju u Rusiji biće sprečeni – poručio je Putin.

On je naglasio da očekuje da će građani na predstojećim izborima podržati, kako je rekao, konstruktivne ideje, patriotske snage i ljude spremne na konkretne akcije.

Prema informacijama koje prenosi TASS, pozivajući se na rusku Centralnu izbornu komisiju, predsednički ukaz o raspisivanju izbora trebalo bi da bude objavljen u junu 2026. godine.

U takvom političkom ambijentu, Kremlj šalje jasnu poruku — stabilnost države i jedinstvo društva biće ključni faktori u periodu koji sledi.

Putin je posebno istakao da bez zajedništva neće biti moguće ostvariti strateške ciljeve Rusije.

– Samo zahvaljujući jedinstvu Rusija može da ostvari ciljeve specijalne operacije. Najvažnije je da budemo zajedno – rekao je ruski predsednik.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se zemlja nalazi na pragu važnog političkog ciklusa, u kojem će građani odlučivati o sastavu devetog saziva Državne dume.

Sve to ukazuje da će naredni meseci biti ključni za političku stabilnost Rusije, dok vlast nastoji da očuva kontrolu u okolnostima koje ocenjuje kao posebno zahtevne.