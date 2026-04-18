Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je pokrenuta zvanična istraga povodom pucnjave koja se dogodila u Kijevu. Informaciju je objavio na svom zvaničnom Telegram kanalu.

Kako je naveo, ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko ga je obavestio da je napadač koji je otvorio vatru na civile u Kijevu eliminisan. Zelenski je istakao da se sve okolnosti ovog događaja trenutno detaljno istražuju.

Prema dosadašnjim podacima, u napadu je poginulo pet osoba, dok je deset ljudi zadobilo povrede i nalazi se na bolničkom lečenju. Kako je naglasio, svi povređeni dobijaju potrebnu medicinsku pomoć.

Zelenski je izrazio saučešće porodicama i prijateljima stradalih, a takođe je naveo da su četiri osobe koje su bile uzete kao taoci uspešno spasene.

Dodao je da očekuje brzu i temeljnu istragu, naglašavajući da su istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine već uključeni u rad na ovom slučaju.

Podsećamo, ranije je objavljeno da je nepoznati naoružani muškarac otvorio vatru na građane u kijevskom naselju Demiivka, nakon čega se zabarikadirao u supermarketu i uzeo taoce.

Bezbednosne snage su potom izvele upad u objekat, nakon čega je potvrđeno da je napadač eliminisan.