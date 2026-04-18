Muškarac koji je iz automatske puške otvorio vatru u kijevskom okrugu Goloseivski, gde je ubio nekoliko civila, rođen je u Moskvi i ima ukrajinsko državljanstvo, saopštio je generalni tužilac Ruslan Kravčenko u objavi na Telegramu.

Muškarac, koga je ubila policija prilikom pokušaja njegovog hapšenja u supermarketu u Kijevu, zove Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov (58) i živeo je u tom delu grada, prenosi Unian.

Novinar Vitalij Glagola je u objavi na Telegramu rekao da se Vasilčenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i da je govorio o donacijama Rusiji.

"Takođe sam utvrdio da je služio u ruskoj vojnoj jedinici broj 30274. Posebno sam pronašao njegovu fotografiju na društvenim mrežama, gde je slikan u uniformi sa činom potpukovnika ruske vojske. Postoje dokazi o dvojnom ruskom i ukrajinskom državljanstvu", izjavio je Glagola.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko izjavio je ranije danas da su "specijalne snage KORD-a Nacionalne policije upale u prodavnicu u kojoj se nalazio napadač", koji je uzeo ljude iz supermarketa kao taoce i pucao je na policajce prilikom pokušaja hapšenja.

"Broj žrtava u napadu se razjašnjava. Ima mrtvih i ranjenih", rekao je Klimenko u objavi na Telegramu.

Muškarac je prethodno pucao na ljude na ulici u kijevskom okrugu Demivka, a kasnije je ušao u supermarket gde je prisutne uzeo za taoce. Lokalni mediji su preneli i da je napadač zapalio svoj stan u istom kraju, pre pucnjave.