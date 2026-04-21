Izbori za Državnu dumu biće održani u teškim uslovima, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

- Naši protivnici, kako ćemo ih nazvati, ili bolje rečeno, naši protivnici, pre svega spoljni, pokušaće da iskoriste svaku priliku da podele i destabilizuju rusko društvo - izjavio je Putin, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Putin je naglasio da neće uspeti. Uveren je da će građani Rusije na izborima dati prednost konstruktivnim idejama, patriotama i ljudima od dela. Stanovnici takozvanih "novih regiona" će prvi put učestvovati u glasanju, navodi ruska agencija.

