Situacija u Ormuskom moreuzu postaje sve napetija, a najnoviji podaci ukazuju na ozbiljan udarac američkoj pomorskoj blokadi.

Prema informacijama koje prenosi Lojds list, najmanje 26 iranskih brodova iz takozvane „flote u senci“ uspelo je da zaobiđe američke mere i nastavi plovidbu bez većih prepreka.

Od trenutka kada je blokada uvedena 13. aprila, pomorski podaci pokazuju da se saobraćaj nije zaustavio. Naprotiv — desetine brodova i dalje ulaze i izlaze iz iranskih luka, izvozeći robu iranskog porekla kao da ograničenja praktično ne postoje.

Prema istim navodima, najmanje 11 potpuno natovarenih tankera napustilo je Omanski zaliv i širi region, što dodatno dovodi u pitanje efikasnost američke strategije.

U međuvremenu, iranske vlasti objavile su da je jedan njihov naftni tanker bezbedno uplovio u teritorijalne vode zemlje, uz direktnu podršku ratne mornarice.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, tanker je uspešno preplovio Arabijsko more i stigao do odredišta uprkos, kako tvrde, višestrukim upozorenjima i pretnjama američkih snaga.

Iranska televizija Press TV prenosi da je operacija sprovedena pod punom zaštitom mornarice, bez incidenata, a tanker je već nekoliko sati usidren u jednoj od južnih luka.

U saopštenju se posebno naglašava da je plovidba realizovana u trenutku pojačanih tenzija i prisustva američkih pomorskih snaga u regionu.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države prošle nedelje uvele blokadu iranskih luka, pokušavajući da dodatno pojačaju pritisak na Teheran.

Međutim, činjenica da veliki broj brodova i dalje nesmetano saobraća ukazuje na to da situacija na terenu ne ide u potpunosti u pravcu koji je Vašington planirao.

Sve to dodatno komplikuje već napetu geopolitičku sliku i otvara pitanje koliko je američka kontrola nad jednim od najvažnijih pomorskih prolaza zaista efikasna.

U ovom trenutku, Ormuski moreuz ostaje ključna tačka globalnih tenzija — mesto gde se sudaraju interesi velikih sila, dok svaki novi potez može imati dalekosežne posledice.