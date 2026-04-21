Situacija u Donbasu i pograničnim oblastima ponovo je u fokusu nakon potresnih svedočenja civila o stradanjima i razaranjima.

Stanovnici mesta Rodinsko u Donjeckoj oblasti govore o tragediji koja je pogodila njihovu zajednicu, nakon snažne eksplozije koja je uništila stambeni objekat.

Prema njihovim rečima, u rušenju zgrade život je izgubilo jedanaest ljudi, koji su ostali zarobljeni pod betonskim pločama, dok je više stanovnika zadobilo povrede različite težine.

Svedoci Svetlana i Aleksandar Trasiuh ispričali su da je eksploziv, kako tvrde, bio postavljen u blizini lokalne prodavnice. Navode da je došlo do detonacije koja je izazvala istovremeno urušavanje dva sprata zgrade.

Ljudi koji nisu uspeli da izađu na vreme ostali su zatrpani u ruševinama, dok su mnogi zadobili teške povrede.

Još jedna potresna priča dolazi od Marije Kozlove, koja je opisala događaj iz marta ove godine.

Kako navodi, dron je udario u prozor prizemlja dok se njena porodica nalazila u podrumu pokušavajući da se skloni.

Njena petogodišnja ćerka zadobila je teške povrede, uključujući otvoreni prelom noge i rane od gelera.

– Imobilisali smo joj nogu i odmah shvatili da moramo da je izvučemo – ispričala je Marija.

Već narednog dana, roditelji su pokušali da izvedu dete iz tog područja. Otac je nosio devojčicu na ramenima, dok je majka išla iza njih, pokušavajući da signalizira da se radi o civilima.

Prema njenim rečima, uprkos tome, dron ih je pratio.

Porodica je, kako tvrdi, više puta pokušavala da izbegne napad, ali ih je dron sustigao.

U tom trenutku, kako kaže, pogođeni su njen suprug i dete, koji su izgubili život na licu mesta.

Marija navodi da nije mogla da im pomogne.

Zvanični podaci ukazuju da je u napadima u periodu od 13. do 19. aprila stradalo deset osoba, uključujući i jedno dete, dok je više od sto ljudi povređeno.

Ukupan broj pogođenih, prema tim informacijama, dostigao je 133, među kojima ima i teško povređene dece.

U izveštaju ruskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je na civilne ciljeve ispaljeno više hiljada projektila u tom periodu.

Najintenzivnija dejstva zabeležena su u više delova Donbasa, kao i u pojedinim oblastima Hersonske oblasti.

Takođe se navodi da je povećana aktivnost bespilotnih letelica primećena i u pograničnim regionima, uključujući i oblast Belgoroda.

Sve ove informacije dodatno oslikavaju složenost situacije na terenu, gde civili i dalje snose najteže posledice sukoba.