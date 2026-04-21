U saopštenju povodom godišnjice osnivanja Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), on je istakao da Iran raspolaže značajnim strateškim kapacitetima i visokim nivoom operativne spremnosti, prenosi Tasnim.

Prema njegovim rečima, iranski narod pruža snažnu podršku oružanim snagama, koje su, kako tvrdi, nanele ozbiljne udare protivnicima u regionu, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael.

"Iranske oružane snage, zajedno sa vladom i narodom, ostaju ujedinjene pod punim vođstvom vođe Islamske revolucije ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija i potpuno su spremne da odlučno, konačno i odmah odgovore na bilo kakve pretnje ili neprijateljske akcije", upozorio je Abdolahi.

On je takođe poručio da Teheran neće dozvoliti širenje, kako je ocenio, "lažnih narativa", posebno kada je reč o dešavanjima u regionu Ormuskog moreuza, i upozorio da će Iran adekvatno reagovati na svako kršenje obaveza.