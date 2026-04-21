Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu spustila se na najniži nivo od početka njegovog drugog mandata, a razlozi za ovakav pad sve su vidljiviji — rat sa Iranom, poskupljenje goriva i sve veća zabrinutost građana zbog njegovog ponašanja i javnih nastupa.

Prema najnovijoj šestodnevnoj anketi agencije Rojters, sprovedenoj tokom prethodne sedmice, svega 36 odsto Amerikanaca trenutno odobrava rad Donalda Trampa. Iako je to praktično isti procenat kao i pre mesec dana, ovaj rezultat predstavlja najnižu tačku njegove popularnosti od kada je ponovo preuzeo funkciju predsednika.

Na samom početku mandata, odmah nakon polaganja zakletve 20. januara 2025. godine, situacija je bila znatno drugačija — tada je imao podršku od 47 odsto građana. Od tada do danas, njegov rejting beleži konstantan pad.

Jedan od ključnih razloga za ovakav trend jeste rat sa Iranom, koji je dodatno uzdrmao američku javnost. Sukob, pokrenut uz podršku Izraela, otvorio je niz pitanja i izazvao ozbiljne posledice, među kojima se posebno ističe rast cena benzina. Upravo taj udar na standard građana dodatno je pojačao nezadovoljstvo.

Istraživanje pokazuje da 36 odsto Amerikanaca podržava vojne napade na Iran, što je tek neznatno više u odnosu na početak aprila, kada je podrška iznosila 35 odsto. Drugim rečima, uprkos eskalaciji sukoba, stav javnosti gotovo da se nije promenio.

U anketi je učestvovalo 4.557 odraslih Amerikanaca iz svih delova zemlje, a sprovedena je putem interneta. Margina greške iznosi dva procentna poena.

Međutim, ono što dodatno brine Trampa jeste promena percepcije njegovog karaktera. Sve veći broj građana, uključujući i deo republikanskih birača, počinje otvoreno da dovodi u pitanje njegov temperament i mentalnu stabilnost.

Prema rezultatima, samo 26 odsto ispitanika smatra da je Tramp staložen i smiren, dok čak 51 odsto veruje da se njegovo mentalno stanje pogoršalo u poslednjih godinu dana. Takvi podaci ukazuju na ozbiljan problem poverenja među biračima.

Dodatnu buru izazvali su i Trampovi javni napadi na papu Lava XIV, koji su posebno odjeknuli u američkoj javnosti. Upravo ti istupi dodatno su podstakli poređenja između predsednika i poglavara Rimokatoličke crkve.

Rezultati ankete pokazuju jasnu razliku — oko 60 odsto Amerikanaca ima pozitivno mišljenje o papi Lavu XIV, dok isto za Donalda Trampa kaže tek 36 odsto ispitanika.

Zanimljivo je i da je papa u ovom istraživanju ocenjen bolje čak i od pojedinih istaknutih demokratskih političara, uključujući guvernera Kalifornije Gevina Njusoma i bivšu potpredsednicu Kamalu Haris.

Anketa je donela još jedan važan podatak — ideja o izlasku Sjedinjenih Američkih Država iz NATO saveta, koju je Tramp ranije pominjao, nema značajnu podršku. Samo 16 odsto građana smatra da bi takav potez bio ispravan.

Sve u svemu, rezultati jasno pokazuju da se Tramp suočava sa ozbiljnim padom podrške i rastućim pritiskom javnosti, dok kombinacija spoljnopolitičkih odluka i ličnih nastupa sve više utiče na percepciju građana širom Amerike.