Novi snimak iz Kijeva prikazuje trenutke haosa tokom krvavog napada u kojem je naoružani muškarac otvorio vatru na ljude, dok su se ukrajinski policajci u panici razbežali sa lica mesta. Na snimku se vidi kako napadač puca na prolaznika koji se nalazio u njihovoj neposrednoj blizini.

Prema dostupnim informacijama, napadač je bio vojni penzioner. Navodi se da je do 2004. godine služio u Donjeckoj oblasti, a da je posle 2022. godine ponovo mobilisan i da je služio u OSU.

Pre pucnjave, muškarac je zapalio sopstveni stan, nakon čega je usledio krvavi napad. U incidentu je poginulo šest osoba, dok je još 14 ranjeno.

Novi detalji o napadaču

Prema navodima koji su se pojavili posle tragedije, napadač je imao vojnu prošlost, a njegovo ime i puni motivi za sada nisu zvanično saopšteni. Ipak, slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog brutalnosti napada i snimaka koji su se pojavili na internetu.

Posebnu pažnju izazvale su i reakcije policije, pošto se na novom snimku vidi da su se pripadnici snaga bezbednosti povukli u trenutku kada je napadač počeo da puca.

Ukrajinski mediji prvo tražili „ruski trag“, pa povukli tvrdnje

Dodatnu buru izazvalo je i izveštavanje pojedinih ukrajinskih medija, koji su u prvim reakcijama pokušali da u tragediji pronađu „ruski trag“. Međutim, kasnije su i sami demantovali te tvrdnje.

Zbog toga je ovaj slučaj, osim straha i šoka u Kijevu, otvorio i pitanje odgovornosti za prvobitno izveštavanje, ali i spremnosti policije da reaguje u trenutku kada su civili bili direktno ugroženi, prenosi Informer.

