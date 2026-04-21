Situacija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u najopasniju fazu do sada, a poruke koje stižu iz Vašingtona i Teherana dodatno podižu tenzije.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da očekuje skori napad na Iran i naglasio da vreme za dogovor ubrzano ističe. Istovremeno, i dalje nema potvrde da li će iranska delegacija uopšte doputovati na pregovore u Islamabad, što dodatno komplikuje ionako napetu situaciju.

U razgovoru za CNBC, Tramp je jasno stavio do znanja da ne želi produženje primirja i da smatra da Sjedinjene Američke Države trenutno imaju prednost.

Prema njegovim rečima, kontrola nad Ormuskim moreuzom daje Americi ključnu pregovaračku snagu.

– SAD u potpunosti kontrolišu Ormuski moreuz. Blokada je bila ogroman uspeh. Nalazimo se u izuzetno snažnoj pregovaračkoj poziciji – izjavio je Tramp.

Istovremeno, pokušao je da pošalje poruku o mogućem dogovoru, ali uz jasnu poruku pritiska.

– Napravićemo odličan dogovor, najveći mogući. Iran nema mnogo izbora i moraće da pošalje delegaciju u Islamabad – rekao je Tramp.

Ipak, ubrzo nakon toga dodatno je zaoštrio ton.

– Očekujem uskoro bombardovanje Irana – izjavio je američki predsednik, naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države u potpunosti spremne za vojnu akciju.

Dok iz Vašingtona stižu ovakve poruke, u Teheranu se i dalje vagaju naredni potezi.

Prema informacijama pojedinih iranskih medija, vrhovni lider Modžtaba Hamnei navodno je dao načelno odobrenje za slanje delegacije na pregovore sa američkom stranom.

U američkom timu, kako se spekuliše, mogli bi da se nađu visoki politički akteri poput Džej Di Vensa, Džereda Kušnera i Stiva Vitkofa.

Međutim, ni u Iranu nema jedinstvenog stava.

Deo političkog vrha smatra da bi nastavak pregovora nakon američke blokade Ormuskog moreuza i incidenta sa iranskim tankerom bio ravan kapitulaciji.

Zbog toga se razmatra i opcija slanja delegacije nižeg ranga, što bi bio jasan signal rezervisanosti i nepoverenja prema pregovorima.

Sve to ukazuje na to da se pregovori odvijaju pod ogromnim pritiskom i u atmosferi neizvesnosti.

Jedan potez sa bilo koje strane mogao bi da preokrene situaciju i gurne region u otvoreni sukob.

Za sada, svet posmatra razvoj događaja dok se dve strane nalaze na ivici — između dogovora koji može smiriti situaciju i konflikta koji bi mogao imati dalekosežne posledice.