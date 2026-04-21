Tramp je u telefonskom intervjuu za CNBC rekao da smatra da je nastavak vojnih akcija verovatan ukoliko pregovori ne uspeju.

"Očekujem da ćemo bombardovati, jer mislim da je to bolji pristup", rekao je Tramp, dodajući da je američka vojska "spremna za delovanje" i u visokom stepenu pripravnosti.

On je takođe izjavio da nema nameru da produžava primirje.

"Ne želim to da radim. Nemamo mnogo vremena, moraju da pregovaraju", rekao je Tramp.

Američki predsednik ponovio je kritike na račun iranskih vlasti zbog odnosa prema demonstrantima, navodeći da su, prema njegovim rečima, desetine hiljada nenaoružanih ljudi stradale tokom protesta.

Tramp je upozorio iranske lidere da će SAD preduzeti "veoma snažne mere" ukoliko vlasti nastave sa ubijanjem demonstranata.

Govoreći o mogućim napadima na mostove i energetska postrojenja u Iranu, Tramp je naveo da bi takve mere imale vojni efekat.

"To nije moj izbor, ali bi ih pogodilo vojno. Mostove koriste za kretanje oružja i raketa", rekao je Tramp, dodajući da su obe strane tokom primirja "obnovile zalihe".

On je ocenio da Iran ima snažan motiv da postigne dogovor sa SAD, ali je iransko rukovodstvo nazvao "tvrdim" i "krvoločnim".

"Ako postignu dogovor, mogu ponovo da postanu snažna i uspešna zemlja", rekao je Tramp.

Tramp je takođe ocenio da javne kritike rata sa Iranom štete pregovorima, posebno ukazujući na stavove lidera demokrata u Predstavničkom domu Hakima Džefrisa.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se očekuje odlazak američke delegacije u Pakistan uoči moguće nove runde pregovora sa Iranom.