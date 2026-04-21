Umesto klasičnog vereničkog prstena, mladić je odlučio da zaprosi svoju devojku na potpuno drugačiji način – poklonio joj je mače.

Na fotografiji koja je brzo postala viralna vidi se trenutak kada mladić sedi preko puta devojke i pruža joj malo sivo mače sa roze ogrlicom. Njena reakcija bila je potpuno spontana – ostala je zatečena i vidno iznenađena, što je dodatno doprinelo popularnosti objave.

Zašto je ova prosidba privukla toliku pažnju

Iako na prvi pogled deluje kao šala, mnogi su ovaj gest doživeli kao iskren i emotivan čin. U vremenu kada se često naglašava materijalna vrednost vereničkog prstena, ova priča otvorila je pitanje – da li je simbol važniji od same namere?

Brojni korisnici društvenih mreža istakli su da je ovakav potez:

znak kreativnosti i snalažljivosti

dokaz da ljubav ne mora da bude skupa

početak zajedničkog života kroz brigu o ljubimcu

Neočekivana reakcija zlatara

Nakon što je priča postala viralna, usledila je još jedna zanimljiva reakcija. Zlatari iz različitih zemalja javno su ponudili paru besplatan verenički prsten, uz poruke podrške i želju da budu deo njihove priče.

Neki su čak pozvali par da zajedno posete njihove radnje i izaberu prsten po želji, ističući da „ljubav zaslužuje simbol“ – ali i da ih je ovaj gest iskreno oduševio.

Reakcije na društvenim mrežama

Komentari korisnika bili su podeljeni, ali uglavnom pozitivni. Mnogi su istakli da im je ovakav način prosidbe mnogo lepši i emotivniji od tradicionalnog.

Neki od komentara bili su:

„Mače za prosidbu je vrednije od bilo kog prstena“

„Da biram između prstena i mačke – izabrala bih mačku“

„Ovo je pravi znak posvećenosti i želje za zajedničkim životom“

Naravno, bilo je i onih koji su kroz šalu podsetili da će troškovi oko ljubimca vremenom možda nadmašiti cenu prstena.

Šira poruka ove priče

Iako nije poznato gde je tačno nastala fotografija, ova neobična prosidba pokrenula je širu diskusiju o tome šta zaista čini vrednost jednog vereničkog čina.

Ova priča mnogima je pokazala da ljubav ne mora da ima cenu – ali da mali, pažljivo odabrani gest može imati mnogo veće značenje.