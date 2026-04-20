Požar je izbio na prizemlju, a gust crni dim bio je vidljiv izdaleka. Područje je bilo blokirano. U 21.45 časova zvanično je proglašeno da je požar ugašen, ali su vatrogasci ostali na terenu do kasno uveče.

„Uzrok požara nije poznat“, rekao je portparol policije pokrajine Štajerska. „Cela zgrada je evakuisana. Ima oko 20 povređenih, uglavnom sa sumnjom na trovanje dimom. Da li ima teže povređenih, još nije poznato.“

Na licu mesta, Crveni krst je pregledao i ostale stanare, piše austrijski Kronen Cajtung.

Profesionalna vatrogasna služba Graca na intervenciju je izašla s 46 vatrogasaca i jedanaest vozila nakon što je u 19:51 aktiviran protivpožarni alarm. Prvobitno je navedeno da je gorelo u prostoru za smeće u prizemlju, a u ponedeljak ujutru vatrogasci su saopštili da je požar izbio u skladišnim prostorijama u prizemlju. Odatle se vatra verovatno proširila na fasadu zgrade.

BONUS VIDEO