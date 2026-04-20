Nakon perioda toplog vremena i temperatura iznad 20 stepeni, u Srbiju je stiglo najavljeno zahlađenje. Kiša je ovog jutra zahvatila Beograd, ali i veći deo zemlje, dok je u prestonici izmereno oko 11 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, danas nas očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Padavine su najpre zahvatile severne i zapadne krajeve, a tokom dana će se proširiti i na ostatak Srbije. Jutarnje temperature kreću se od 5 do 11 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti između 15 i 20 stepeni.

Kiša je jutros zahvatila gotovo celu Vojvodinu, osim krajnjeg severozapada gde je i dalje suvo. Prema radarskim podacima sajta „Vreme i radar“, padavine će se u narednim satima pomerati ka jugu zemlje.

U Beogradu se kiša očekuje do oko 11 časova, nakon čega će se premestiti ka zapadnoj i centralnoj Srbiji, zahvatajući Valjevo, Užice, Čačak, Kragujevac i Smederevo. Tokom popodneva padavine će stići i u istočne krajeve, a prvi talas kiše u većini mesta prestaće oko 16 časova, dok će se u nekim delovima, poput Kuršumlije, zadržati duže.

Međutim, već od 16 časova moguć je novi prodor oblaka i padavina sa severa, iz pravca Hrvatske. Kiša će najpre pogoditi Novi Sad, a zatim se tokom večeri proširiti na Beograd oko 19 časova i dalje ka centralnim delovima zemlje.

Za utorak RHMZ najavljuje promenljivo oblačno i nešto svežije vreme. Na severu će uglavnom biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju povremeni pljuskovi i kratkotrajne grmljavine.

Od četvrtka sledi postepena stabilizacija vremena uz sunčane intervale i blagi porast temperature, dok će se kratkotrajne padavine zadržati uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Ipak, prema trenutnim prognozama, krajem nedelje, od 26. aprila, očekuje se novo jače naoblačenje sa kišom i padavinama širom Srbije.