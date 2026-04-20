Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Srbiji imaju mogućnost ostvarivanja više vrsta novčanih naknada, u zavisnosti od zdravstvenog i socijalnog statusa.

Iznosi su jasno definisani prema važećim propisima koje je objavio Fond PIO.

Iznosi

Naime, prema zvaničnim podacima Fonda PIO, aktuelni iznosi pojedinačnih naknada za 2026. godinu su sledeći:

- Naknada za tuđu negu i pomoć iznosi 37.218,46 dinara, a trenutno je prima oko 87.000 korisknika.

- Naknada za telesno oštećenje iznosi 15.507,27 dinara

- Naknada za pokrivanje pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara

Ove naknade isplaćuju se korisnicima u skladu sa kalendarom isplata Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Građani koji ostvaruju pravo na neku od navedenih naknada ne moraju podnositi dodatne zahteve ukoliko su već evidentirani u sistemu.

Fond PIO isplaćuje naknadu za pogrebne troškove u iznosu od 85.686 dinara licima koja su snosila troškove sahrane korisnika penzije. Ova naknada važi za sve kategorije penzionera.

Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Srbiji imaju mogućnost ostvarivanja više vrsta novčanih naknada, u zavisnosti od zdravstvenog i socijalnog statusa.

Među najčešćima su naknada za tuđu negu i pomoć, naknada za telesno oštećenje i naknada za pokrivanje pogrebnih troškova. Evo koliko iznose ove naknade i kako se ostvaruju.

Naknada za tuđu negu i pomoć prima oko 87.000 korisnika

Ovo pravo ostvaruju lica kojima je, zbog fizičkih, mentalnih ili senzornih smetnji, potrebna pomoć drugog lica za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti – ishrana, lična higijena, oblačenje, kretanje i drugo.

Kako se ostvaruje pravo?

Zahtev se podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i mišljenje lekarske komisije.

Kada se isplaćuje?

Naknada se isplaćuje svakog meseca, najčešće uz penziju. Ako podnosilac nije penzioner, sredstva se mogu uplaćivati na poseban račun. Pravo se priznaje od dana podnošenja zahteva, ukoliko komisija utvrdi da su uslovi bili tada ispunjeni.

Prema poslednjoj evidenciji Fonda PIO ovu naknadu trenutno prima oko 87.000 korisnika i iznosi 37.218,46 dinara

Naknada za telesno oštećenje

Pravo na naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici koji su pretrpeli trajno telesno oštećenje kao posledicu povrede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi sa radom.

Da bi konisk ostavio ovo pravo, podnosi zahtev Fondu PIO, dostavlja potrebnu medicinsku dokumentaciju, nakon čega sledi procena telesnog oštećenja od strane stručne komisije.

Naknada za telesno oštećenje iznosi 15.507,27 dinara. Ova naknada se isplaćuje mesečno, uz penziju ili kao samostalna isplata na tekući račun, a pravo važi od dana kada je zahtev podnet, ako su uslovi ispunjeni.

Naknada za pogrebne troškove, jednokratna isplata

Ova naknada pripada licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, a pravo se ostvaruje podnošenjem zahteva Fondu PIO u roku od šest meseci od dana smrti korisnika.

Dokumentacija koju kornisnuik treba da prikupi uključuje:

- Potvrdu o smrti

- Dokaz o troškovima sahrane (računi)

- Uverenje o srodstvu, ako je podnosilac član porodice

- Broj računa za isplatu

Naknada za pokrivanje pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara. Ovo isplata se vrši jednokratno na račun korisnika, po odobrenju zahteva.

Za dodatne informacije, obrasce i praćenje statusa zahteva, kosrinici se mogu uvek obrati najbližoj filijali Fonda PIO ili posetiti zvanični sajt Fonda PIO.