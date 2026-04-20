Više od milion učenika od danas je dobilo dozvolu za povratak u sve obrazovne institucije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon više nedelja pohađanja onlajn nastave, zbog geopolitičkih tenzija do kojih je došlo zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Većina učenika se vraća u škole nakon pauze od oko 50 dana, od 2. marta, uz mere bezbednosti, prenosi Golf njuz.

Manji broj dece i mladih u vrtićima, školama i na univerzitetima u UAE nastaviće da pohađa onlajn nastavu, dok se ne postigne trajni mir u sukobu SAD i Izraela sa Iranom.

UAE su od 2. marta bile meta gotovo svakodnevnih napada dronovima i raketama iz Irana, do postizanja dvonedeljnog primirja koje stupilo na snagu 8. aprila.