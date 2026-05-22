"Šansa je 50:50 odsto da ćemo postići sporazum. Moja briga je da su Iranci uvek previše pregovarali. Ovo nije ništa novo. Propustili su mnoge prilike tokom godina zbog sklonosti da precene svoje karte. Nadam se da to neće učiniti ovog puta," rekao je Gargaš na konferenciji GLOBALSEC u Pragu, prenosi Rojters.

Takođe, rekao je da je regionu potrebno političko rešenje i da bi druga runda vojne konfrotacije dodatno zakomplikovala stvari, kao i da pregovori usmereni isključivo na postizanje prekida vatre rizikuju postavljanje temelja za budući sukob ukoliko ne reše osnovne probleme.

"To nije ono što tražimo," dodao je on.

Gargaš je upozorio da bi svaka kontrola nad Ormuskim moreuzom postavila opasan presedan politizovanjem strateškog plovnog puta i stavljanjem pod iranski uticaj.

Prema njegovim rečima, promene statusa kvo u moreuzu imale bi ozbiljne globalne posledice, uključujući i po Evropu, koju je pozvao da ovo pitanje posmatra kao direktno povezano sa svojim energetskim bezbednosnim i trgovinskim intersima.

Naglasio je da Ormuski moreuz mora da se vrati svom predratnom statusu međunarodnog plovnog puta koji garantuje slobodan protok energenata, trgovine i pomorskog saobraćaja, kao što je to činio decenijama.

Iran je više puta ciljao na UAE tokom sukoba, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu i područja u blizini američkih vojnih objekata. Zvaničnici Emirata su izjavili da su iranski napadi dronovima i raketama pogodili postrojenja za desalinizaciju, energetska postrojenja i područja oko Dubaija i Abu Dabija.