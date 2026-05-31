Ovaj hotel otvoren 1999. godine postao je globalni simbol bogatstva, futurističke arhitekture i građevinskog spektakla kakav do tada nije viđen. Njegov prepoznatljiv oblik jedra usred Persijskog zaliva danas predstavlja jedan od najpoznatijih silueta moderne arhitekture.

Veštačko ostrvo

Hotel je projektovao britanski arhitekta Tom Rajt, a ideja investitora bila je jasna: Dubai mora da dobije građevinu koja će biti jednako prepoznatljiva kao Ajfelov toranj u Parizu ili Opera u Sidneju. Zato je odlučeno da hotel ne bude podignut na kopnu, već na veštačkom ostrvu udaljenom 280 metara od obale. Samo stvaranje tog ostrva predstavljalo je ogroman inženjerski izazov.

Graditelji su morali da stabilizuju morsko dno i zaštite objekat od udara talasa i korozije izazvane slanom vodom. U temelje je ugrađeno više od 230 betonskih šipova dugih oko 40 metara, koji drže konstrukciju tešku desetine hiljada tona. Veštačko ostrvo zaštićeno je specijalnim kamenim barijerama koje apsorbuju energiju talasa i sprečavaju eroziju.

Konstrukcija

Burdž el Arab visok je 321 metar i dugo je bio najviši hotel na svetu. Konstrukcija objekta sastoji se od ogromnog čeličnog skeleta obloženog staklom i posebnim membranama otpornim na ekstremne temperature i peščane oluje. Fasada je projektovana tako da reflektuje sunčevu svetlost, dok se noću hotel pretvara u džinovski ekran zahvaljujući sofisticiranom LED osvetljenju.

Jedan od najvećih izazova tokom gradnje bilo je podizanje ogromnog čeličnog luka koji formira karakterističan oblik jedra. Delovi konstrukcije sastavljani su pomoću specijalnih dizalica sposobnih da rade pod snažnim pustinjskim vetrovima i visokim temperaturama.

Hotel poseduje i helidrom na preko 200 metara visine koji je s vremenom postao poznat po spektakularnim događajima, od mečeva najboljih tenisera sveta do automobilskih promocija i egzibicija.

Unutrašnjost

Unutrašnjost je potpuno u znaku ekstravagancije. Atrijum je visok 180 metara, ugrađeno je više od 30 vrsta mermera, ogromne količine zlata i kristali „svarovski“. U hotelu ne postoje klasične sobe jer su svi smeštajni kapaciteti projektovani kao ogromni apartmani.

Svaki apartman ima dva nivoa, panoramski pogled na Persijski zaliv, luksuzna kupatila i smart upravljanje sobom preko ajpeda. Najluksuzniji rojal apartman prostire se na oko 780 kvadrata i ima privatni lift, bioskop i posebnu trpezariju za prijeme šeika i milijardera. Posebno je zanimljivo da svaki od 202 apartmana (najmanji ima 170 kvadrata) ima čak osam zaposlenih koji su zaduženi za servis i održavanje.

Hotel ima 18 liftova, dve velike bazenske terase, devet restorana i jednu od najvećih flota automobila „rols-rojs“ za prevoz gostiju. Noćenje u najjeftinijem apartmanu košta 1.500, a u najluksuznijem rojalu čak 11.000 evra.

Burdž el Arab predstavlja mnogo više od luksuznog hotela. On je simbol transformacije Dubaija iz pustinjskog trgovačkog centra u jednu od najbogatijih i najmodernijih metropola sveta. Upravo zbog toga stručnjaci ga smatraju jednim od najvažnijih građevinskih projekata moderne ere.