Anja Todorović je nedavno govorila o nepristojnim ponudama koje dobija.

Tada je ispričala da joj je jedan čovek navodno nudio čak 100.000 evra za intimne usluge, a onda se dotakla prostitucije u Dubaiju.

- Dobijala sam nepristojne ponude, kako ne, ja imam slobodnije fotorgafije, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovorim. Bio je jedan čovek koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena - rekla je Anja i prokomentarisala prostituciju u Dubaiju.

"Ne prihvatam prodavanje tela"

- Nikada nisam bila u Dubaiju, planirala sam, ali zbog cele te priče ne želim. Mislim da je bilo nekoliko osoba koje su to radile. Nisam saglasna sa tim, meni se to ne dopada. Izričito sam protiv prodavanja svog tela - rekla je nedavno za Republiku.

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