Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa Rumenom Radevom.

"Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj. Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa", poručio je Vučić u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i dodao:

"Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti".

Lista bivšeg predsednika Rumena Radeva odnela je pobedu na izborima. "Progresivna Bugarska" osvojila je 39,2 odsto glasova. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.