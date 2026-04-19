Šest političkih grupacija ulazi u 52. saziv Narodne skupštine Bugarske posle današnjih parlamentarnih izbora održanih u toj zemlji, a prema prvim projekcijama najviše glasova osvojila je lista "Progresivna Bugarska", koju je osnovao bivši bugarski predsednik Rumen Radev, sa 39,2 odsto glasova, pokazuju izlazne ankete agecije Trend, sprovedene po narudžbini televizije NOVA.

Koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga je sa 15,1 odsto glasova.

Sledi lista "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" sa 13,3 odsto, Pokret za prava i slobode (DPS) sa 8,1 odsto, kao i "Vazraždane" sa 5,0 odsto, navode bugarske Novinite.

Koalicija "BSP - Ujedinjena levica" osvojila je 4,2 odsto glasova, čime prelazi izborni prag.Izlaznost na izborima iznosila je 43,4 odsto do 20 časova, prema podacima agencije Trend.

U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za sedme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, a zatvorena su u 20 sati po lokalnom vremenu, dok će glasanje biti produženo do 21 sat na mestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija BTA.

Prema preliminarnim podacima, više od 6,5 miliona građana ima pravo glasa, iako će konačan broj biti potvrđen nakon dana izbora.

Glasanje se odvija na 11.995 mesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije za glasanje za osobe sa invaliditetom, kao i na 493 mesta u 55 stranih zemalja.

Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mesta u 52. sazivu Narodne skupštine, koji predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog kandidata, prenosi BTA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa Rumenom Radevom i čestitao mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.

