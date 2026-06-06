Grad Niš izdvojiće 10 miliona dinara za program subvencionisane kupovine bicikala

Javni poziv za prijavu građana Niša za ovu novčanu pomoć u vidu vaučera pri kupovoni bicikala očekuje se uskoro, saopšteno je iz Grada Niša.

Vaučeri od 10.000 dinara

Kako se navodi, kroz ovaj program građanima Niša moći će da se prijave za vaučere u vrednosti od 10.000 dinara, koje će moći da se iskoriste prilikom kupovine bicikala kod prodavaca uključenih u program.

Prema najavama iz Gradske kuće, cilj ove mere je da se građanima omogući lakša i pristupačnija kupovina bicikala, kao i da se podstakne češće korišćenje ovog vida prevoza u svakodnevnom životu.

Poseban poziv za privredne subjekte

Pored javnog poziva za građane, biće raspisan i poseban poziv za privredne subjekte zainteresovane za učešće u programu.

Trgovci koji ispune propisane uslove moći će da se prijave, dok će građani uz potrebnu dokumentaciju ostvarivati pravo na subvenciju za kupovinu bicikla.

Cilj programa

Program je deo aktivnosti usmerenih na unapređenje održive mobilnosti u gradu, smanjenje zagađenja vazduha i podsticanje zdravijih životnih navika.

Veća upotreba bicikala kao alternativnog prevoznog sredstva može doprineti smanjenju emisije štetnih gasova, rasterećenju saobraćaja i povećanju fizičke aktivnosti stanovništva.

Nadležni navode da je namera da se kroz ovu inicijativu poveća broj građana koji koriste bicikl za svakodnevne potrebe, čime bi se dugoročno doprinelo boljem kvalitetu vazduha i zdravijem urbanom okruženju u Nišu.

Građani će detaljne uslove za prijavu, kao i rokove i potrebnu dokumentaciju, moći da pronađu u javnom pozivu nakon njegovog objavljivanja, saopštili su iz Grada Niša.

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