Kreativnost može postojati kod svakoga, ali neki ljudi kao da imaju urođenu sposobnost da razmišljaju „van okvira“ i stvaraju potpuno nove ideje. To sugeriše da su određeni znakovi prirodno skloni umetnosti i originalnom razmišljanju.
Ovih osam horoskopskih znakova koji najčešće imaju potencijal da budu kreativni geniji.
Ribe
Ribe imaju duboku emocionalnu osetljivost i sposobnost da svoja osećanja pretoče u različite umetničke izraze.
Bilo kroz muziku, slikarstvo, poeziju ili druge kreativne forme, umeju da transformišu emocije u umetnost koja zaista dotiče ljude. Izuzetno su maštovite i često se vode intuicijom.
Blizanci
Blizanci su radoznali i duhoviti komunikatori, pa ne čudi što njihova kreativnost dolazi do izražaja kroz reči. Odlični su u pripovedanju, sastavljanju složenih priča i jasnom izražavanju kompleksnih ideja.
Takođe su prilagodljivi i otvoreni za eksperimentisanje sa različitim stilovima i formama, zbog čega su prirodno talentovani pisci, novinari i pesnici.
Vodolija
Vodolije vole da pomeraju granice kreativnosti. Razmišljaju van okvira, veoma su inovativne i često izazivaju ustaljene norme.
Njihova kreativnost dolazi do izražaja u oblastima poput tehnologije, nauke i avangardne umetnosti, gde originalnost i doza buntovništva dolaze do punog izražaja.
Lav
Lavovi imaju neosporivo samopouzdanje i harizmu koja im omogućava da budu u centru pažnje. Znaju kako da privuku i zadrže pažnju publike.
Bilo da je reč o glumi, pevanju ili plesu, u sve unose strast i dramatiku. Hrabi su i sigurni u sebe, ne plaše se rizika i žele da ostave snažan utisak.
Vaga
Vage su umetnički vizionari sa talentom za stvaranje lepote i harmonije. Ističu se u oblastima kao što su moda, enterijer, grafički dizajn i slične kreativne industrije.
Imaju izražen osećaj za ravnotežu, simetriju i eleganciju, zbog čega mogu i najjednostavnije stvari pretvoriti u nešto prelepo i očaravajuće.
Strelac
Strelčevi žude za avanturom i imaju neutaživu radoznalost. Ljubav prema putovanjima i upoznavanju drugih kultura i filozofija ogleda se u njihovom stvaralaštvu.
Bilo da je reč o fotografiji, pisanju ili poeziji, u svoju umetnost unose duh putovanja i mudrost. Stalno teže kretanju, otkrivanju i ličnom razvoju.
Bik
Bikovi cene lepotu, udobnost i estetiku. Imaju izražen osećaj za dizajn i stil, pa se odlično snalaze u oblastima poput enterijera, mode i kulinarstva.
Njihova kreativnost je često praktična - možda nisu najspontaniji umetnici, ali stvaraju dela koja traju i imaju trajnu vrednost.
Ovan
Ovnovi spajaju hrabrost i inovativnost. Ovaj znak je uvek spreman da započne nešto novo i ne plaši se rizika.
Ističe se u muzici, umetnosti ili preduzetništvu, a njegova dela su često energična, izražajna i ostavljaju snažan utisak, piše yahoo.
Komentari (0)