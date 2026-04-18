Američki predsednik Donald Tramp je postao toliko politički toksičan u Evropi da ga čak i njegovi najbliži ideološki saveznici sve više vide kao teret, piše Politico.

"Moramo držati distancu", rekla je Marin Le Pen svojim poslanicima krajnje desnog Nacionalnog okupljanja na sastanku u utorak, prema rečima visokog partijskog zvaničnika koji je prisustvovao.

Evropski desničarski populisti počeli su da se udaljavaju od američkog predsednika i pre nego što je mađarski premijer Viktor Orban pretrpeo težak poraz na parlamentarnim izborima u nedelju. U toj izbornoj trci bilo je više Trampovih podrški, kao i poseta američkog potpredsednika Džej Di Vensa u završnim danima kampanje.Orbanov poraz, zajedno sa posledicama rata u Iranu i Trampovim sukobom sa papom, dodatno je ubrzao njihovo distanciranje.

Iako neki vide prednosti u održavanju veza sa Trampom, "u specifičnom kontekstu izbora to nije naročito obećavajući pristup", rekao je Torben Braga, poslanik krajnje desne Alternative za Nemačku.

Za italijansku premijerku Đorđu Meloni, Trampovi napadi na papu Lava predstavljali su prelomni trenutak. Međutim, svrstavanje uz Svetog Oca bilo je i politički oportuno, s obzirom na njenu katoličku biračku bazu.

Kako bi se što bolje pozicioniralo za predsedničke izbore u Francuskoj sledeće godine, Nacionalno okupljanje će verovatno nastojati da izbegne percepciju bliskosti sa Trampovom administracijom.

S druge strane Rajne, poslanici AfD-a zauzimaju sličan pristup dok se približavaju ključni regionalni izbori u septembru.

Matijas Musdorf, poslanik AfD-a, napisao je na platformi X da je "upadljivo demonstriranje prijateljstva" između Budimpešte i Trampove administracije "visilo kao mlin oko vrata mađarskog lidera".

Kada se Tramp prošle godine vratio u Belu kuću, činilo se da bi mogao dodatno osnažiti antiimigracione populističke pokrete u Evropi.

Njegova administracija je čak formalizovala napore za izgradnju međunarodne mreže ideoloških saveznika kao deo strategije nacionalne bezbednosti.

AfD je u početku Trampovu podršku video kao priliku za legitimizaciju i pritisak na nemačke konzervativce da ukinu "zaštitni zid" prema krajnjoj desnici.

Liderka AfD-a Alis Videl i dalje pokušava da održi odnose sa Trampovom administracijom, dok Nacionalno okupljanje pokazuje više skepticizma.

"Još od napada na Kapitol 2021. godine, Marin Le Pen je shvatila da nije dobra ideja previše mu se približiti", rekao je bivši zvaničnik jedne krajnje desne grupe.

Rat između SAD i Izraela protiv Irana dodatno je pojačao distanciranje pojedinih evropskih desničarskih lidera od Trampa.

Ipak, deo političkog nasleđa Viktora Orbana i dalje ostaje model za krajnju desnicu u Evropi – posebno konfrontacija sa EU i napadi na institucije i medije.

Na kraju, jedan saveznik Le Penove je poručio:

"Treba nam velika zemlja da predvodi pobunu. Ako pobedimo 2027., druge zemlje će slediti".