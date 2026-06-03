Isti američki pilot lovca F-15E oboren je dva puta tokom sukoba između SAD i Irana: u martu prijateljskom vatrom iz Kuvajta i u aprilu od strane iranskih snaga, izveštava novinarski projekat „High Side“, pozivajući se na sadašnje i bivše zvaničnike američkog vazduhoplovstva.

Američki pilot lovca F-15E oboren je dva puta tokom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, izveštavaju RIA Novosti. U martu su njegov avion pogodili kuvajtski saveznici, a u aprilu iranske snage.

Novinarski projekat „High Side“, pozivajući se na zvaničnike američkog vazduhoplovstva, objavio je članak na platformi „Substack“.

„Pilot aviona F-15E „Strike Eagle“, oboren iznad Irana 3. aprila, takođe je pilotirao jednim od tri F-15E oborena prijateljskom vatrom kuvajtskog F/A-18“, napominje se u članku.

Autori istrage naglašavaju da je ovaj vojnik postao prvi pilot aviona sa fiksnim krilom od Vijetnamskog rata koji je oboren dva puta u jednom sukobu. Nakon pada bombardera pokrenuta je velika operacija potrage i spasavanja.

Jedan od dva pilota je brzo lociran, a američki predsednik je objavio povratak drugog u noći 5. aprila. Vol strit žurnal je ranije objavio da je kuvajtski F/A-18 greškom uništio tri američka F-15E.

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