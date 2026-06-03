"Zlatna kupola ostaje loša ideja. To nije samo nemoguć san. To je veoma skup nemoguć san koji bi bio gubljenje novca i koji ne bi pružio bezbednost koju Tramp izgleda misli da bi pružio“, primetio je stručnjak, koji je bio vršilac dužnosti podsekretara SAD za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbednost u periodu 2016-2017.

"Nadam se da će Kongres Sjedinjenih Država sprečiti SAD da krenu veoma skupim i opasnim putem“, dodao je.

"Sada i SAD i Rusija i Kina rade na odbrani od balističkih raketa, i možda postoji odgovarajuća uloga za odbranu od balističkih raketa. Ali na barem te tri strane je da razgovaraju o razumnim ograničenjima odbrane od balističkih raketa kako bi se prepoznala veza između odbrane i ofanzive u nuklearnoj strategiji i da se izaberu putevi koji će biti ne samo jeftiniji već i manje opasni za sve tri nacije“, naglasio je Kantrimen, koji je učestvovao na godišnjem sastanku Udruženja za kontrolu naoružanja.

Kantrimen je služio oko 35 godina u američkoj spoljnoj službi. Pod administracijom 46. predsednika SAD Džoa Bajdena, bio je viši savetnik u Birou za međunarodnu bezbednost i neširenje oružja Stejt departmenta.

Tramp je u maju 2025. godine izjavio da su SAD odredile arhitektonski nacrt sistema Zlatne kupole, koji bi, između ostalog, uključivao i raspoređivanje presretača u svemir. Prema njegovim rečima, njegova izgradnja bi trajala oko tri godine. Kancelarija za budžet Kongresa SAD predstavila je u maju procene koje ukazuju da bi ukupni troškovi raspoređivanja i rada sistema mogli biti oko 1,2 biliona dolara.