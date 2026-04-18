Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je danas Španiju zbog, kako je rekao, malog doprinosa NATO, ocenivši da su španski finsnsijski rezultati "tužni".

- Da li iko vidi koliko loše stoji Španija. Njihovi finansijski brojevi, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO i svojoj vojnoj odbrani, apsolutno su užasni. Tužno je to gledati - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U Španiji je u petak i danas održan samit "Globalna progresivna mobilizacija", a španski premijer Pedro Sančez je istakao da je cilj samita suprotstavljanje, kako je naveo, "rastu krajnje desnice i politici američkog predsednika Donald Trampa".

On je pozvao na "hitnu reformu i obnovu" Ujedinjenih nacija i multilateralnog sistema. Istakao je da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se "podrazumeva", i da odgovor na takve izazove ne sme da bude samo defanzivan, već da je potrebno da se aktivno jačaju demokratske institucije i vrednosti.

Skupu su prisustvovali lideri iz više od 15 zemalja, među kojima i predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja Jamandu Orsi.





Tržište rada u Španiji nastavilo je snažan uzlazni trend uprkos globalnim tenzijama, pošto je broj zaposlenih u martu porastao mesečno za 211.510, čime je ukupan broj osiguranika dostigao 21,88 miliona.

To je rekordna vrednost od početka vođenja statistike u 2001.

Ako iz statistike uklonimo sezonske uticaje, broj zaposlenih prvi put je premašio granicu od 22 miliona, prenosi Pais.