Slovačka će podneti tužbu Sudu pravde EU osporavajući odluku bloka o zabrani uvoza ruskog gasa, rekao je premijer Robert Fico.



U januaru je EU formalno odobrila plan za postepeno ukidanje ruskog gasa iz gasovoda do 2027. godine, poništivši veto Slovačke i Mađarske, prenosi RIA Novosti.

"Protivimo se tome što je, tamo gde nije bilo moguće koristiti kvalifikovanu većinu, ona korišćena i što je zaobiđeno pravo suverene države članice EU da stavi veto na nešto", rekao je Fico na konferenciji za novinare u petak.