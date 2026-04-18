Pentagon cenzuriše podatke o američkim gubicima u ratu protiv Irana, javlja britanski "Dejli mejl" pozivajući se na istragu fotografija iranskog napada na vazdušnu bazu "Princ Sultan" u Saudijskoj Arabiji.

Novinarka Ketrin Barnvel analizirala je satelitske snimke i fotografije koje su dospele u javnost, na osnovu kojih je zaključila da je Iran uspeo da uništi američki E3 "sentri", odnosno radarski avion AVAKS, u napadu dronovima 27. marta.

"Amerika nije baš sasvim iskrena o šteti koju je pretrpela u ratu", navodi Barnvel.

Iako je Pentagon nezvanično potvrdio da se napad na bazu dogodio, kaže ona, "nisu ništa rekli o gubitku aviona". Govorili su samo o deset pripadnika oružanih snaga koji su ranjeni.

Štaviše, posle toga su SAD sprečile kompanije koje se bave satelitskom fotografijom da objave snimke koji bi prikazali obim štete. Tako novinari moraju da se oslanjaju na kineske kompanije, iranske medije i druge izvore.

Iranska strategija, objašnjava Barnvel, bila je da napadne američke radare i sisteme PVO u regionu, kako bi oštetila sistem komandovanja neprijatelja na izvoru, umesto da napada pojedinačne avione.

Kako ona navodi, u napadu na "Princ Sultan" 27. marta Iranci su uspeli da pogode američki "leteći radar". Njegova radarska kupola jasno se vidi na zemlji, a zadnji deo aviona je potpuno uništen.

Fotografije iz iranskih medija pokazuju olupinu sa brojem repa 81-0005. To se poklapa sa podacima o avionu 552. eskadrile iz baze Tinker u Oklahomi, koji je 19. februara sleteo u bazu Ramštajn u Nemačkoj, a odatle se uputio u Saudijsku Arabiju.

"Leteći radar" uništen u napadu 27. marta procenjuje se na 724 miliona dolara, navodi "Dejli mejl". Pored toga, u istom udaru oštećeno je ili uništeno čak sedam KC-135 letećih tankera, od kojih svaki košta oko 240 miliona.