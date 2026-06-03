Italiju je danas pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim padavinama, poplavama i tornadom koji je napravio haos u pojedinim delovima Rima.
Prema navodima italijanskih medija, tornado je obarao drveće i nosio tezge na pijaci u glavnom gradu Italije, dok su jaki pljuskovi izazvali ozbiljne probleme u saobraćaju i poplave u više naselja.
Obilna kiša dovela je do izlivanja atmosferske kanalizacije u rimskim četvrtima Nomentano, Salario i Parioli, gde je saobraćaj praktično bio paralizovan jer je nivo vode gotovo prekrio automobile.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se ulice pretvorene u reke, vozila zaglavljena u vodi i građani koji pokušavaju da se sklone od snažnog nevremena.
Pored Rima, jake kiše i poplave pogodile su i druge delove Italije, posebno oblasti Furlanije, Toskane i Lacija.
Meteorolozi upozoravaju da bi nestabilno vreme moglo da se nastavi i tokom narednih sati, dok su lokalne službe u pripravnosti zbog mogućnosti novih poplava i olujnih udara vetra.
Nevreme je izazvalo veliku materijalnu štetu, a pojedini delovi gradova ostali su potpuno blokirani zbog vode i oborenog drveća.
Građanima je savetovano da izbegavaju nepotrebna putovanja i da prate upozorenja nadležnih službi dok traje opasnost od novih oluja.
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