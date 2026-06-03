Američka vojska je u sredu pokrenula nove napade na iransko ostrvo Kešm u blizini Ormuskog moreuza, dok se diplomatija usporila, a Iran ponovo pokrenuo napade na svoje susede. Centralna komanda SAD saopštila je da je vojska napala kontrolni toranj na ostrvu Kešm u "samoodbrani", tvrdeći da je Iran pokušao, ali nije uspeo, da napadne Kuvajt i Bahrein raketama.

Stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije rano ujutro na pojasu od 558 kvadratnih milja uz kopno, koji je tokom celog sukoba korišćen za napade na brodove koji su prolazili zatvorenim plovnim putem.



Na vrhuncu rata, Kešm je bio naveden kao moguća meta američke kopnene ofanzive, dok je Vašington tražio načine da oslobodi Teheran od Ormuskog moreuza.

U doba mira, ostrvo je turistička destinacija ispunjena slanim pećinama i ostacima utvrđenja koje su postavile evropske imperije. Kraljevska indijska mornarica delovala je sa ostrva do 1863. godine, a poslednja stanica za skladištenje uglja za mornaricu napuštena je 1935. godine na zahtev iranskog šaha.

Tačni detalji se drže u tajnosti, ali je penzionisani libanski brigadni general Hasan Džuni, vojni i strateški stručnjak, ranije rekao za Al Džaziru da ostrvo ima mogućnost napada iz podzemnog "raketnog grada".

Prema rečima Džana Kasapoglua, analitičara odbrane, satelitski snimci ukazuju da je Iran instalirao "značajan deo svojih protivbrodskih raketa u podzemnim pozicijama za lansiranje na Kešmu".

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Kasapoglu je naveo da bi se "svaka američka kampanja u regionu verovatno usredsredila na dva odlučujuća ostrva: Harg i Kešm".

Ostrvo Harg opslužuje oko 90 odsto iranskog izvoza nafte, a njegovo zauzimanje bi SAD omogućilo da poremete iransku trgovinu energijom i vrše ogroman pritisak na ekonomiju.

Iran je utvrdio ostrvo dodatnim raketama zemlja-vazduh i postavio zamke, uključujući protivpešadijske i protivoklopne mine u vodama koje ga okružuju, izvestio je CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa američkim obaveštajnim službama.

"Osvajanje Kešma je najverovatnije i teža borba. Veličina ostrva, teren i blizina kopnu idu u korist branioca. Iranski napori za pojačanje tamo bi verovatno bili kontinuirani. Čak i ako SAD mogu to da podnesu, to bi došlo po visokoj ceni sa relativno malom strateškom dobitkom", istakao je Kasapoglu.

Rašid Al-Mohanadi, potpredsednik Centra za istraživanje međunarodne politike i stručnjak za bezbednost u Zalivu, rekao je za britanski Telegraf da je "Kešm verovatno sve pripremio" za moguću invaziju.

"Naravno da bi ostrvo imalo protivbrodske kapacitete, obala je verovatno minirana, plaže zamagljene i tako dalje", rekao je on, dodajući da bi dodatna pretnja proizašla iz iranske sposobnosti da pokreće napade sa kopna.

SAD su u nedelju, 31. maja, saopštile da su izvele "napade u samoodbrani" na iranske radarske i kontrolne lokacije dronova u iranskim ostrvima Goruk i Kešm, što je, kako su rekle, odgovor na "agresivne" akcije Teherana.

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Od sredine marta, Tramp je više puta rekao da je blizu sporazuma o okončanju sukoba i omogućavanju pregovaračima da se pozabave osetljivim pitanjima, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa.

Tramp je rekao da mu je glavni prioritet da spreči Iran da nabavi nuklearno oružje. Iran negira da razvija nuklearnu bombu i tvrdi da je njegov atomski program u mirnodopske svrhe.

Teheran traži pristup milijardama dolara prihoda od nafte, izuzeća od izvoza sirove nafte, ukidanje američke blokade svojih luka i kontinuirani uticaj na moreuz, kroz koji je pre rata prolazila petina svetskog prometa nafte i tečnog prirodnog gasa.







