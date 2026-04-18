Maskirani muškarac ušao je u prodavnicu u Beogradu, u Pop Lukinoj ulici, gde je krenuo da preti radnicima, a potom je i ukrao veću količinu novca.

Navodno, muškarac je prišao kasiru i rekao da će da ga udari čekićem koji je nosio.

Kada se uplašeni radnik prodavnice udaljio od kase, muškarac, koji je nosio hiruršku masku na licu, prišao je kasi, razbio je čekićem i iz nje ukrao novac.

On je ukrao 200.000 dinara pazara koji se nalazio u kasi.

Nadzorne kamere prodavnice snimile su napad, a snimke će policija iskoristiti radi identifikacije zasad nepoznatog lopova.

Istraga je u toku, a policija traga za napadačem.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO