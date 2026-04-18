Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da su tokom operacije na Krimu pogođena tri ruska vojna broda — dva velika desantna broda „Jamal“ i „Azov“, kao i još jedan brod čiji tip nije preciziran.

Ova informacija objavljena je na Telegram kanalu pres-službe SBU, gde se navodi da su pripadnici Centra specijalnih operacija „Alfa“ sproveli složenu akciju na teritoriji Krima.

Prema tim navodima, u napadu su pogođena tri broda ruske flote, a postoje i indicije da je oštećen protivdiverzioni čamac projekta 21980 „Gračonok“.

Osim toga, tvrdi se da su bespilotne letelice jedinice „Alfa“ nanele štetu komunikacionom sistemu „Delfin“, uključujući blok antena, kao i radarskoj stanici MR-10M1 „Mis-M1“. Takođe su, prema istim izvorima, pogođeni i rezervoari sa gorivom u naftnoj bazi „Jugtorsan“.

U saopštenju SBU nisu objavljeni video snimci koji bi potvrdili ove tvrdnje. Ipak, informacije o navodnim udarima na brodove „Jamal“ i „Azov“ pojavljivale su se i ranije tokom 2024. godine.

Na lokalnim kanalima pojavili su se snimci i fotografije na kojima se vidi stub dima iznad Sevastopolja, uz tvrdnje da je pogođena i naftna baza.

S druge strane, vlasti koje je postavila Rusija saopštile su da je tokom noći izveden napad dronovima, pri čemu je, kako tvrde, oboreno ukupno 22 bespilotne letelice.

Podsećamo, ukrajinske snage su ranije izvele napad na naftnu rafineriju u ruskom gradu Tuapse.

Takođe je saopšteno da su ukrajinski dronovi napali i ruski fregat „Admiral Grigorovič“ u Novorosijsku.