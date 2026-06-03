"Predsednik će govoriti na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Stoga će glavni deo njegovog izlaganja, naravno, biti posvećen ekonomiji, ekonomskim pitanjima i problemima, kako u našoj zemlji tako i na međunarodnom nivou", rekao je Peskov na brifingu za novinare.



Ekonomija, međutim, nije potpuno odvojena od politike, dodao je on.



"Na ovaj ili onaj način, dodirne tačke sa političkim pitanjima uvek su prisutne, pa će i tome biti posvećena pažnja", dodao je on.

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