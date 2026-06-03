Nakon Zadra, snažno grmljavinsko nevreme zahvatilo je popodne šire područje Splita, gde su za kratko vreme pala velika količina kiše, uzrokujući bujice u svim delovima grada i okoline.

Kako javljaju lokalni mediji, podaci s meteoroloških stanica pokazuju nezapamćene anomalije za ovo doba godine.

Na pojedinim lokalitetima kiša je pala više nego što u proseku padne tokom celog juna, koji klimatski već pripada letu. Obilne padavine donele su i pad temperature vazduha, ponegde i za čak 10 stepeni.

U samom gradu Splitu ulice su poplavljene, automobili zaglavljeni.

"Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom", ispričao je jedan čitalac za portal 24sata.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopšteno je da upozorenje na mokre kolovoze i apel vozačima da brzinu kretanja prilagode uslovima puta.

Navode i da su na nekim deonicama u Splitu i Solinu o izlivanju šahtova i odronu na Staroj kliškoj cesti.

"Pozivamo građane i sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez", poručuju iz policije, prenosi Dalmatinski portal.