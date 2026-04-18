Združeni generalštabi iranske vojske naveli su da se strateški plovni put vraća u prethodni režim nadzora i upravljanja, nakon što Vašington nije ukinuo blokadu uprkos ranijem ublažavanju iranskih ograničenja.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je juče da američka blokada ostaje na snazi, iako je Iran prethodno dozvolio kontrolisani prolaz ograničenog broja tankera i trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Teheran: Prolaz ostaje pod strogim nadzorom

Portparol Centralne komande Hatam al-Anbija izjavio je da će ključni plovni put biti vraćen pod strogu kontrolu zbog odbijanja SAD da ukinu blokadu iranskih luka.

U saopštenju iranske vojske navedeno je da je Islamska Republika Iran, u skladu sa ranijim dogovorima iz pregovora, pristala da u dobroj veri omogući kontrolisani prolaz ograničenom broju naftnih tankera i trgovačkih brodova, ali da su Sjedinjene Američke Države nastavile sa, kako je navedeno, svojom takozvanom blokadom.

Zbog toga je, prema tvrdnjama Teherana, kontrola nad Ormuskim moreuzom vraćena u prethodno stanje, a prolaz je ponovo pod strogim nadzorom i upravljanjem iranskih oružanih snaga.

Iran je poručio da će takav režim ostati na snazi dok SAD ne garantuju potpunu slobodu prolaza za brodove iz Irana ka njihovim odredištima i u suprotnom smeru.

IRIB: Za prolaz je potrebna dozvola Irana

Iranska državna televizija IRIB saopštila je da to praktično znači da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren i da je za prolaz neophodna dozvola Irana.

Ipak, nije odmah bilo jasno da li to znači potpuno novo zatvaranje moreuza, pošto su podaci o praćenju brodova pokazali da se saobraćaj nastavio i posle 9 časova ujutru.

U najnovijem vojnom saopštenju iranske strane ponovljeno je da se Ormuski moreuz vratio u prethodno stanje nakon što su SAD odbile da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu.