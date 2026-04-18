Upravo takav viralni snimak osvojio je korisnike društvenih mreža širom sveta.

Glavni akter ovog smešnog videa je zeleni papagaj koji je, čini se, upao u pravu raspravu sa svojom vlasnicom.

Papagaj koji govori nasmejao milione

Na početku snimka vidi se žena kako pokušava da „objasni“ papagaju šta je uradio – izgrizao je kabl za punjač telefona. Dok mu pokazuje štetu i pokušava da ga „ukori“, papagaj je neprestano prekida i ponaša se kao da negira krivicu.

Njegove reakcije i „odgovori“ izazvali su smeh kod gledalaca, jer deluje kao da vodi pravu raspravu sa vlasnicom.

Viralni video preplavio društvene mreže

Snimak se brzo proširio internetom i prikupio veliki broj pregleda i komentara. Korisnici nisu krili oduševljenje, a mnogi su priznali da su „plakali od smeha“ gledajući ovu neobičnu situaciju.

Ipak, deo publike postavio je pitanje da li je video autentičan ili je reč o sadržaju generisanom uz pomoć veštačke inteligencije.

Da li je snimak stvaran ili ne?

Za sada nema potvrde o autentičnosti snimka, ali to nije sprečilo korisnike da uživaju u ovom nesvakidašnjem prizoru.

Bez obzira na to da li je video stvaran ili ne, jedno je sigurno – papagaj i njegova „rasprava“ sa vlasnicom postali su pravi hit na internetu i još jedan dokaz koliko životinje mogu biti zabavne.