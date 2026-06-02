Tramp je na društvenim mrežama objavio da će 38-godišnji Pult privremeno zameniti odlazeću Tulsi Gabard, ali će istovremeno nastaviti da obavlja funkciju direktora Federalne agencije za finansiranje stanovanja. Gabard je bila na čelu Nacionalne obaveštajne službe od februara 2025. godine.

Prošlog meseca je saopštila da će napustiti tu funkciju 30. juna. Rojters je preneo da je bila primorana da se povuče zbog nesuglasica sa Belom kućom, dok je Gabard navela da ostavku podnosi zbog toga što je njenom suprugu nedavno dijagnostikovan rak.

Pult, koji nema iskustva u obaveštajnim službama, privremeno će nadgledati 18 agencija koje čine američku obaveštajnu zajednicu, sa ukupnim budžetom većim od 115 milijardi dolara za fiskalnu 2026. godinu.

Tramp je imenovao Pulta za glavnog američkog obaveštajca dok su Sjedinjene Države uključene u rat sa Iranom i niz drugih spoljnopolitičkih kriza za koje su obaveštajni podaci ključni — od rata Rusije protiv Ukrajine do kineskog izazova američkoj vojnoj i ekonomskoj dominaciji, navodi Rojters.

Pult je u Trampovom drugom predsedničkom mandatu uglavnom koristio svoju poziciju u agenciji za stanovanje kako bi podsticao krivično gonjenje političkih protivnika republikanskog predsednika. Optužio je glavnu njujoršku državnu tužiteljku Leticiju Džejms i kalifornijskog senatora Adama Šifa, oboje demokrate, kao i guvernerku Federalnih rezervi Lisu Kuk, za hipotekarnu prevaru.

Demokrate kritikuju izbor Pulta

Savezna velika porota odbila je da podigne optužnicu protiv Džejms u postupku Ministarstva pravde. Vlasti nisu podigle optužnicu ni protiv Šifa, koji poriče optužbe. Tramp je pokušao da otpusti Kuk, što je neviđen potez predsednika protiv zvaničnika američke centralne banke, na osnovu Pultovih neosnovanih optužbi.

Sudovi su joj omogućili da ostane na funkciji, a Kuk negira optužbe. Vrhovni sud SAD saslušao je argumente u slučaju Kuk u januaru, a odluka se očekuje u narednim nedeljama.

Demokratski poslanici kritikovali su imenovanje Pulta. Lider demokrata u Senatu Čak Šumer nazvao ga je "partijskim nasilnikom".

Demokrata Mark Vorner iz Odbora za obaveštajne poslove Senata ocenio je da imenovanje "jasno pokazuje da ovaj predsednik ne traži šefa obaveštajne službe koji će slediti činjenice ili govoriti istinu vlastima, već nekoga ko će biti spreman da oblikuje obaveštajne podatke prema predsednikovim željama, bez obzira na cenu za američki narod".