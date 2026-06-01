Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp umanjio je značaj moguće propasti mirovnih pregovora sa Iranom, izjavivši da ga, iskreno, nije briga ako su pregovori završeni.

"Zaista me nije briga. Baš me uopšte nije briga", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za CNBC, odgovarajući na pitanje o izveštajima da će iranski pregovarači prekinuti komunikaciju sa SAD zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu.

Tramp je naveo da će pitati izraelskog premijera Benjamin Netanjahua šta se dešava u vezi sa Libanom.

Takođe je rekao da nije zabrinut zbog cena nafte, koje su porasle nakon izveštaja iranskih državnih medija da Teheran planira da potpuno blokira Ormuski moreuz, pored prekida pregovora.

"Mislim da će cena nafte vrlo brzo padati kao kamen", rekao je Tramp.

On je prethodno izjavio da nije bio unapred obavešten o odluci Irana da suspenduje pregovore visokog nivoa sa SAD u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu.

"To je prikladno reći, jer su oni bolji pregovarači nego što su borci. Ali nisu nas obavestili o tome", rekao je on u kratkom telefonskom razgovoru za NBC njuz.

Tramp je kazao da to ne znači da će "sada ići i bacati bombe svuda tamo".

On je u petak rekao da će uskoro doneti odluku o predlogu sporazuma o produženju primirja postignutog početkom aprila.

"Nastavićemo blokadu", istakao je Tramp.

Prema navodima provladinih medija, Iran je danas suspendovao pregovore sa SAD u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu.

"Iranski pregovarački tim će suspendovati 'pregovore i razmenu tekstova preko posrednika'", prenela je poluzvanična agencija Tasnim.

Agencija je ranije objavila da bi Teheran mogao da razmotri potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute kroz koju je pre rata prolazila petina svetskih zaliha nafte, kao i blokiranje drugih pomorskih puteva, uključujući moreuz Bab el-Mandeb, da bi kaznila Izrael i njegove saveznike.

Iako je na snazi primirje, Izrael je nastavio vojnu ofanzivu u Libanu, a njegove snage su tokom vikenda ušle dublje u zemlju nego u poslednjih 26 godina.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je ranije danas napade na južna predgrađa Bejruta koja su pod kontrolom Hezbolaha.