Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, saopštio je Kremlj.

Tokom razgovora, kako je saopšteno, razmatrana su aktuelna pitanja u vezi sa daljim razvojem bilateralne savezničke saradnje.

Lukašenko i Putin su, prenosi RIA Novosti, razgovarali o organizaciji i održavanju Foruma regiona Rusije i Belorusije.

U Belorusiji je u maju održana obuka za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i nuklearno obezbeđivanje vojnih jedinica. Reč je o planiranoj aktivnosti u okviru Savezne države Rusije i Belorusije, koja nije usmerena protiv drugih zemalja.

Tom priliko su izvršena praktična lansiranja balističkih, hipersoničnih i krstarećih raketa lansiranih iz vazduha, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Svi zadaci obuke za korišćenje nuklearnih snaga su u potpunosti rešeni. Rakete su dostigle svoje ciljeve, potvrđujući svoje zadate karakteristike", saopštilo je tom prilikom.

Vežbu su, putem video veze, zajedno nagledali predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko.