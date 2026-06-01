Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su uglavnom stagnirale, dok su cene nafte naglo porasle zbog novih geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku i bojazni od poremećaja u snabdevanju energentima.

Berzanski indeksi S&P 500 i Nasdaq 100 bili su nepromenjeni, dok je Dow Jones pao za oko 0,1 odsto, preneo je CNBC.

Američka sirova nafta WTI poskupela je oko sedam odsto na približno 93 dolara po barelu, dok je međunarodno referentna nafta Brent porasla šest odsto i dostigla nivo od oko 96 dolara po barelu.

Rast cena usledio je nakon izveštaja iranskih državnih medija da Teheran prekida komunikaciju sa Vašingtonom i razmatra potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte, nakon izraelskih vojnih operacija u Libanu.

Na tržištu akcija kompanija pažnju investitora najviše je privukla Envidija, čije su akcije skočile više od tri odsto nakon predstavljanja novog procesora za personalne računare.

Porasle su i akcije kompanija Del tehnolodžiz (Dell Technologies) i HP, dok su akcije Intela pale više od četiri odsto.

Američke berze iza sebe imaju snažan maj, tokom kojeg je Nasdaq Composite porastao više od osam odsto, S&P 500 oko pet odsto, a Dow Jones gotovo tri odsto.

Optimizam na tržištima prethodnih dana podstaknut je vestima da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum o produžetku primirja za narednih 60 dana.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će uskoro doneti konačnu odluku o daljim koracima prema Iranu i ponovio zahtev da Teheran trajno odustane od razvoja nuklearnog oružja.