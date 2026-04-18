"Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje pokušaje pritisaka na slobodu govora koji se manifestuju kroz tužbu Emira Kusturice protiv glavne urednice portala "Novosti" Andrijane Nešić.

Zahtev da se Andrijani Nešić zabrani bavljenje sopstvenom profesijom predstavlja opasan presedan i direktan napad na ustavom zagarantovano pravo na informisanje.

Nedopustivo je da javne ličnosti koriste pravosudni sistem kao sredstvo za ućutkivanje kritičkih glasova. Ovakvi procesi stvaraju atmosferu straha i podstiču autocenzuru, što je pogubno za demokratske temelje svakog društva.

Pružamo punu kolegijalnu podršku Adrijani Nešić u njenoj borbi za profesionalni integritet i pravo na rad bez straha od progona", zaključuje se u saopštenju ANS.