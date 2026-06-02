U saopštenju na platformi X, Ministarstvo zdravlja Ugande je navelo da su svi novi slučajevi zaraženih ebolom imali prethodno kontakte sa drugim potvrđenim slučajevima te bolesti, prenosi Rojters.

Navodi se da su od izbijanja epidemije dva pacijenta otpuštena iz bolnice, kao i da je jedan pacijent preminuo.

Međunarodna organizacija UN za migracije (IOM) je u međuvremenu upozorila da zatvaranje granica između Ugande i Demokratske Republike Kongo može navesti ljude da koriste manje nadgledane neformalne prelaze, što povećava rizik od daljeg širenja virusa ebole Bundibugjo.

IOM je saopštio da podaci praćenja pokazuju da ljudi i dalje prelaze granice, iako je Uganda sa svoje strane zatvorila granicu sa Kongom.

"Potvrda prekograničnog prenosa virusa u DR Kongu i Ugandi je oštar podsetnik da je nadzor bolesti jak samo koliko i najslabija tačka duž zajedničke granice", rekla je portparolka IOM-a Zoi Brenan novinarima u Ženevi.

Svetska zdravstvena organizacija danas je saopštila da je u Kongu potvrđen 321 slučaj ebole, i da se sumnja na još 116 slučajeva.