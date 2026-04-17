Američki marinci raspoređeni na Bliskom istoku sve glasnije upozoravaju na ozbiljne probleme sa ishranom, žaleći se na male porcije i loš kvalitet hrane. Fotografije koje su procurile sa amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli prikazuju večere koje se sastoje od jedne tortilje i svega jedne kašike mesa, zbog čega vojnici upozoravaju na ozbiljan pad morala.

Ove informacije dolaze u trenutku kada je Pentagon ranije potrošio milione dolara na luksuzne prehrambene proizvode, uključujući odreske, jastoge i rakove.

Čuvena izreka koja se pripisuje Napoleonu Bonaparti – da „vojska maršira na svom želucu“ – u ovom slučaju deluje kao upozorenje koje nije uzeto u obzir. Prema najnovijim izveštajima sa Bliskog istoka, logistika ishrane američkih snaga ozbiljno je zakazala.

Dok se marinci nalaze u pripravnosti zbog mogućeg sukoba sa Iranom, u slučaju raspada krhkog primirja, iz njihovih redova stižu alarmantne poruke. Umesto pune borbene spremnosti, vojnici se suočavaju sa sve manjim obrocima i hranom koju opisuju kao gotovo nejestivu, navodi britanski Telegraph.

Fotografije koje su dospele u javnost pokazuju zabrinjavajuće prizore: večeru koja se svodi na jednu tortilju i malu količinu mesa, dok drugi snimci prikazuju sivkasti, procesuirani komad mesa uz nekoliko kuvanih šargarepa.

„Moral će pasti na najnižu razinu dosad“, napisao je jedan marinac sredinom marta, naglašavajući da brod neće pristajati u luke dok misija ne bude završena.

Slične informacije dolaze i sa nosača aviona USS Abraham Lincoln, gde vojnici tvrde da je hrana bezukusna i nedovoljna.

Ovakvo stanje predstavlja oštar kontrast u odnosu na troškove koji su prethodili operacijama. Samo nekoliko meseci pre početka operacije Epic Fury, američko Ministarstvo odbrane potrošilo je ogromna sredstva na luksuzne namirnice.

Prema podacima organizacije Open the Books, u septembru 2025. godine Pentagon je izdvojio 15,1 milion dolara za ribeye odreske, 6,9 miliona dolara za repove jastoga i još dva miliona dolara za aljaške kraljevske rakove.

Dodatni problem za vojnike predstavlja i prekid poštanskih pošiljki nakon izbijanja sukoba. Hiljade paketa sa hranom i grickalicama koje su porodice slale vojnicima ostale su zaglavljene u skladištima zbog zatvorenog vazdušnog prostora i logističkih problema.

Jedna majka je, prema navodima, potrošila čak 2.000 dolara na pakete za svog sina koji se nalazi na USS Tripoliju, ali nijedan od tih paketa nije stigao ni nakon više nedelja.

„Zalihe će postati stvarno niske“, upozorio je marinac u poruci sredinom marta, dodajući da nema mogućnosti dopune dok traje misija. „Moral će pasti na najnižu razinu dosad“, ponovio je.

Na slične probleme ukazuje i pastorica Karen Erskine-Valentine iz Zapadne Virdžinije, koja prima informacije od vojnika sa nosača USS Abraham Lincoln.

„Hrana je bezukusna, nema je ni približno dovoljno i stalno su gladni“, rekla je ona, dodajući da takve priče „lome srce“.

Pentagon se za sada nije oglasio povodom optužbi o lošoj ishrani i problemima sa snabdevanjem vojnika.