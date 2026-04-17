"Najpre, ja do kraja dana ovde u po američkom vremenu očekujem da ćemo imati i produžetak operativne licence za NIS, što je za nas veoma važno. Dve su stvari koje još treba da se završe za NIS, a koje su već u toku i rekao bih pri kraju. Najpre, to je ugovor o kupoprodaji između MOL-a, ADNOK-a s jedne strane i Gaspromnjefta i Gasproma sa druge strane. Po informacijama koje mi imamo i na osnovu razgovora i sa vlasnikom MOL-a, ti razgovori su pri kraju", rekao je Mali za Tanjug.

S druge strane, već naredne nedelje, u utorak, treba da dođe delegacija iz MOL-a da se završe razgovori sa Vladom Srbije oko ugovora akcionara.

"S obzirom da mi imamo 30 odsto udela u tom preduzeću, imaćemo još pet odsto dodatno kada nam oni to budu prodali. Tako da su to sada detalji koje je neophodno završiti, ali u svakom slučaju, cilj nam je jasan, dinamika je jasna, krajnji rok je jasan, to je 22. maj, dakle do tada mora sve da bude potpisano, završeno", istakao je Mali.

Kako je rekao, imaćemo dva nova vlasnika u našoj Naftnoj industriji Srbije - imamo državu kao manjinskog vlasnika i to će biti struktura kapitala za ubuduće.

"I naravno, razgovaramo o dodatnim investicijama, izgradnji naftovoda do Mađarske, diversifikaciji naših energetskih izvora, ulaganju u obnovljive izvore energije i drugo. Po meni to je dobra vest u smislu da tu veliku neizvesnost i jednu nepoznanicu u ovim uslovima globalne krize i globalnih problema, nekako skinemo sa dnevnog reda", naglasio je Mali koji je završio učešće na Prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke.

Naftna industrija Srbije podnela je protekle nedelje Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila, kada ističe važenje prethodno odobrene licence.

Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena je do 22. maja 2026. godine.

