Premijer Izraela Benjamin Netanjahu našao se na listi 100 najuticajnijih ljudi časopisa "Tajm" za 2026. godinu, kao jedan od dvadesetak političkih lidera, objavio je magazin.

Ovo je peti put da se Netanjahu nalazi na godišnjoj listi.

U obrazloženju "Tajma" navodi se da je Netanjahu "odgovoran za najgori bezbednosni propust u istoriji svoje zemlje", aludirajući na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, ali i da se kasnije vratio u politički vrh.

List dalje navodi da su izraelske operacije u Libanu i Iranu, kao i oslobađanje talaca u Gazi, "ojačale njegov ugled u izraelskoj javnosti", iako se ocenjuje da bi nastavak sukoba i širenje naselja na Zapadnoj obali mogli negativno da utiču na međunarodni položaj Izraela i podršku, posebno među mlađim Amerikancima.

Na listi se nalaze i američki predsednik Donald Tramp, državni sekretar Marko Rubio, šef američke vojske Den Kejn i izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, predsednica Meksika Klaudija Šajnbaum, kineski predsednik Si Đinping, japanska premijerka Sanae Takaiči, danska premijerka Mete Frederiksen.

Među ostalim političkim liderima su i gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani i guverner Minesote, Džejkob Frej.

U delu o Mamdaniju navodi se da će njegove kritike Izraela i odnosi sa različitim biračkim grupama, uključujući deo jevrejske zajednice, predstavljati test njegove političke sposobnosti da sprovede svoje ideje u delo.

Na listi su se našli i glumci Benisio del Toro, Kler Dejns, Dakota Džonson, Zoe Saldana, Ben Stiler, Kejt Hadson, Keke Palmer, jedan od članova misije Artemis II Rid Vajsmen, izvršni direktor kompanije Volt Dizni Džoš D'Amaro, šef kuhinje Nensi Silverton, manekenka Anok Jai, modni kreator Ralf Loren.

Na listi je i klizačica Ališa Liu, pevačica i modni dizajner Viktorija Bekam, papa Lav XIV, kao i brojni drugi glumci, muzičari, političari i javne ličnosti.